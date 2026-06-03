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Житель Башкирии выкинул знакомую из окна седьмого этажа во время пьяной ссоры

Житель Башкирии осужден на 13,5 лет за падение женщины с высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском городском суде вынесли приговор 28-летнему мужчине. Он в декабре 2025 года во время ссоры выкинул свою знакомую из окна седьмого этажа дома на улице Бульварной. Об этом сообщили в Ишимбайском городском суде.

Известно, что в роковой день пара выпивала, позже застолье переросло в конфликт из-за ревности. В какой-то момент мужчина сбросил женщину из окна. Травмы, которые она получила при падении, оказались смертельными.

В суде подсудимый не признал свою вину. Его приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.