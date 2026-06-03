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Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленобластью

Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram. С трех часов ночи в области и в Санкт-Петербурге действует режим беспилотной опасности.

Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram. С трех часов ночи в области и в Санкт-Петербурге действует режим беспилотной опасности.

Жители Санкт-Петербурга сообщили «Фонтанке» о звуках, похожих на взрывы в нескольких районах города.

Аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщила Росавиация. По информации онлайн-табло аэропорта, были отменены восемь авиарейсов: в Москву, Махачкалу, Минеральные воды, Нальчик, Ереван и Волград. Задерживаются 19 рейсов: в Сочи, Казань, Шарм-Эль-Шейх, Екатеринбург, Москву, Касабланку, Калининград, Баку и по другим направлениям.

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