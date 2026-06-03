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В Таврическом районе огонь уничтожил хозпостройки на площади 161 квадратов

Пламя могло перекинуться на жилой дом, но пожарные успели остановить распространение.

Источник: МЧС РФ

2 июня в Таврическом вспыхнули хозяйственные постройки, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Сигнал о возгорании поступил в 15:04.

К приезду первых расчётов огонь уже полыхал по всей площади построек. Была реальная угроза, что пламя перекинется на соседний жилой дом, но профессиональные действия спасателей остановили распространение. Общая площадь, пройденная огнём, составила 161 квадратный метр. Люди не пострадали. В тушении участвовали трое спасателей и одна единица техники, а также силы пожарно-спасательной службы региона.

За минувшие сутки в области потушили три пала травы, зафиксировали семь термоточек в пяти районах и один лесной пожар в Москаленском районе. В ближайшие три дня, по данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, возможны град, грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура составит +9…+17 градусов, днём воздух прогреется до +21…+31 градуса.

Ранее мы рассказывали, что в крупном пожаре в центре Омска сгорели два частных дома.

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