В Таврическом районе огонь уничтожил хозпостройки на площади 161 квадратов

За минувшие сутки в области потушили три пала травы, зафиксировали семь термоточек в пяти районах и один лесной пожар в Москаленском районе. В ближайшие три дня, по данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, возможны град, грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура составит +9…+17 градусов, днём воздух прогреется до +21…+31 градуса.