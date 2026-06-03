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Стая бродячих собак напала на двух детей в российском городе

В Норильске стая бездомных собак атаковала двух подростков.

В Норильске стая бездомных собак атаковала двух подростков. Инцидент произошел в районе мемориалов горы Шмидта, где гуляли мальчики 12 и 13 лет. По данным прокуратуры Красноярского края, один из пострадавших получил серьезные травмы.

Дети самостоятельно вызвали помощь — они сообщили о нападении в службу спасения. На место прибыли медики и сотрудники МЧС. Один из мальчиков получил серьезные травмы. Оба ребенка госпитализированы. Об их состоянии данных нет.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, проверка начата. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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