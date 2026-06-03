Начальнице управления капстроительства Башкирии смягчили приговор

Напомним, судом установлено, что в декабре 2022 года Иксанова, зная о поставке в четыре медучреждения 10 контрафактных изделий для ультразвуковой визуализации, дала указание об их приемке. Ущерб бюджетам страны и республики оценили в 57 млн руб.