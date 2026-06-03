Начальнице управления капстроительства Башкирии смягчили приговор. Главе УКС Башкирии Инне Иксановой уменьшили первоначальный срок на полгода.
Верховный суд Башкирии во вторник, 2 июня, смягчил приговор Октябрьского райсуда Уфы начальнику ГКУ «Управление капитального строительства РБ» (УКС РБ) Инне Иксановой. Апелляционная инстанция исключила из приговора квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий, срок наказания сократили до 4,5 года, отсрочку исполнения наказания оставили в силе.
Напомним, в декабре 2025 года Инну Иксанову признали виновной в превышении должностных полномочий и приговорили к пяти годам колонии общего режима, исполнение отсрочили до достижения ребенком чиновницы 14-летия. Главе управления также на два года запретили занимать определенные должности.
Напомним, судом установлено, что в декабре 2022 года Иксанова, зная о поставке в четыре медучреждения 10 контрафактных изделий для ультразвуковой визуализации, дала указание об их приемке. Ущерб бюджетам страны и республики оценили в 57 млн руб.
Инна Иксанова возглавила УКС РБ в июне 2021 года. Чиновницу задержали в апреле 2024 года. Изначально дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, после обвинение переквалифицировали на превышение полномочий.