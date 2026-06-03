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Беспилотник ВСУ атаковал автобус «Москва — Симферополь»

БПЛА атаковал в Енакиево автобус «Москва — Симферополь», предварительно, погибли 7 гражданских и 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, сообщил Денис Пушилин.

БПЛА атаковал в Енакиево автобус «Москва — Симферополь», предварительно, погибли 7 гражданских и 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, сообщил Денис Пушилин.

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