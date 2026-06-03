Силы ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ над территорией Ленинградской области

Силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 июня, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
— Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В ночь на 3 июня город Мичуринск Тамбовской области тоже подвергся атаке украинских беспилотников. В результате падения БПЛА пострадали многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия.
Кроме того, 30 мая украинская армия ударила дроном северную сторону шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате атаки фасад машинного зала ЗАЭС на расстоянии 10 метров от реакторного отсека получил повреждения.