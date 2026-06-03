Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, погибли не менее семи человек

В Енакиево (ДНР) в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту «Москва — Симферополь», погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» глава региона Денис Пушилин.