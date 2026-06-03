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Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, погибли не менее семи человек

В Енакиево (ДНР) в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту «Москва — Симферополь», погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» глава региона Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу “Москва — Симферополь”, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц», — написал Пушилин.

Как уточняется в сообщении, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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