Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, погибли не менее семи человек

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу “Москва — Симферополь”, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц», — написал Пушилин.
Как уточняется в сообщении, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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