В ночь на 3 июня атаку вражеских БПЛА отразили на севере Ростовской области

Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.
Все дроны были сбиты в небе над Миллеровским районом. Глава области подчеркнул, что инцидент обошелся без разрушений и пострадавших. Детали происшествия уточняются.
Накануне, 2 июня, в небе над Ростовской областью уничтожили более десятка неприятельских дронов. Атака отражена над Таганрогом, а также Чертковским, Миллеровским, Тарасовским и Боковским.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше