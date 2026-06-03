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В ночь на 3 июня атаку вражеских БПЛА отразили на севере Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Все дроны были сбиты в небе над Миллеровским районом. Глава области подчеркнул, что инцидент обошелся без разрушений и пострадавших. Детали происшествия уточняются.

Накануне, 2 июня, в небе над Ростовской областью уничтожили более десятка неприятельских дронов. Атака отражена над Таганрогом, а также Чертковским, Миллеровским, Тарасовским и Боковским.

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