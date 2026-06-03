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Семь человек погибли в результате удара БПЛА по автобусу «Москва — Симферополь»

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по рейсовуму автобусу «Москва — Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин.

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате атак ВСУ по ДНР погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Некоторые трагедии произошли из-за взрывов ранее сброшенных боеприпасов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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