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При атаке ВСУ на автобус Москва—Симферополь погибли семь человек

В городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва—Симферополь. В результате погибли семь гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва—Симферополь. В результате погибли семь гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил господин Пушилин и принес соболезнования родным погибших.

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