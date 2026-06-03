При атаке ВСУ на автобус Москва—Симферополь погибли семь человек

В городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва—Симферополь. В результате погибли семь гражданских лиц, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил господин Пушилин и принес соболезнования родным погибших.
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