ВСУ атаковали пассажирский автобус «Москва — Симферополь», погибли 7 человек

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь», подвергся атаке ударного беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия погибли 7 мирных жителей, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, удар был нанесен по гражданскому транспортному средству. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства атаки уточняются.
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