«Блокировка счетов, проблемы с полицией»: МВД обратилось к казахстанцам с предостережением

Как это происходит, в ведомстве описали 3 июня 2026 года.
«Обычно все начинается с сообщения в мессенджере, онлайн-игре или соцсетях. Незнакомец предлагает “легкий заработок” — принять перевод денег на свою карту и отправить их дальше либо обналичить, оставив себе процент. На самом деле это схема отмывания украденных средств», — пишут в МВД.
Там отмечают, что мошенники используют «дропов», чтобы скрыть следы: деньги проходят через чужие счета, а организаторы остаются неизвестными.
«Даже случайное участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям: блокировке счетов, разбирательствам с банками и правоохранительными органами, а также вовлечению родителей», — предупредили стражи порядка.
МВД напоминает:
не передавайте данные банковских карт и доступ к приложениям третьим лицам; не соглашайтесь на «легкий заработок» через переводы денег; при сомнениях обязательно обращайтесь к родителям или взрослым, которым доверяете.
28 мая в Министерстве внутренних дел Казахстана сделали важное обращение к гражданам перед летними каникулами детей.