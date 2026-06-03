«Блокировка счетов, проблемы с полицией»: МВД обратилось к казахстанцам с предостережением

«Обычно все начинается с сообщения в мессенджере, онлайн-игре или соцсетях. Незнакомец предлагает “легкий заработок” — принять перевод денег на свою карту и отправить их дальше либо обналичить, оставив себе процент. На самом деле это схема отмывания украденных средств», — пишут в МВД.