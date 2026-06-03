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«Блокировка счетов, проблемы с полицией»: МВД обратилось к казахстанцам с предостережением

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о том, что в интернете мошенники могут вовлечь подростков в незаконные схемы с банковскими картами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как это происходит, в ведомстве описали 3 июня 2026 года.

«Обычно все начинается с сообщения в мессенджере, онлайн-игре или соцсетях. Незнакомец предлагает “легкий заработок” — принять перевод денег на свою карту и отправить их дальше либо обналичить, оставив себе процент. На самом деле это схема отмывания украденных средств», — пишут в МВД.

Там отмечают, что мошенники используют «дропов», чтобы скрыть следы: деньги проходят через чужие счета, а организаторы остаются неизвестными.

«Даже случайное участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям: блокировке счетов, разбирательствам с банками и правоохранительными органами, а также вовлечению родителей», — предупредили стражи порядка.

МВД напоминает:

не передавайте данные банковских карт и доступ к приложениям третьим лицам; не соглашайтесь на «легкий заработок» через переводы денег; при сомнениях обязательно обращайтесь к родителям или взрослым, которым доверяете.

28 мая в Министерстве внутренних дел Казахстана сделали важное обращение к гражданам перед летними каникулами детей.