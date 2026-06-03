Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

По данным на 7:00 утра, над территорией области было уничтожено 50 беспилотников.
Режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.
Также враг атаковал Тульскую область. Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 16 украинских беспилотников. Пострадавших нет.
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