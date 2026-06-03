Житель Саянска получил срок за растрату соцконтракта в 350 тысяч рублей

— Деньги ему перечислили, но ни бизнеса, ни инструментов он не купил, всё потратил на личные нужды, а чтобы скрыть это, предоставил липовые чеки. Позже и вовсе перестал выходить на связь, и в ноябре контракт расторгли, — рассказывают в пресс-службе ведомств.