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Семь человек погибли при атаке БПЛА на рейсовый автобус в ДНР, ещё 11 ранены

Боевики Зеленского ударным дроном атаковали пассажирский рейсовый автобус.

Источник: Комсомольская правда

Семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь». Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, 31 мая в Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту Старобельск — Москва. В салоне находились 11 пассажиров. По счастью, люди не пострадали.

В тот же день украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу в Скадовском муниципальном округе. Инцидент произошёл на автодороге Скадовск — Лазурное. В результате атаки пострадала женщина.

До этого KP.RU сообщил, что ребенок погиб и шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Геническе.

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