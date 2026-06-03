Многоквартирный дом поврежден в Мичуринске Тамбовской области при налете БПЛА

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о налете беспилотников на регион. По его словам, в городе Мичуринск поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет.
«В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия», — уточнил господин Первышов.
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