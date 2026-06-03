Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 50

Силы ПВО сбили 50 БПЛА над Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
С 3:40 мск аэропорт Пулково не обслуживает рейсы. Девять самолетов, летевших в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах в других городах. Еще несколько десятков рейсов отменены или задерживаются.
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