Минчанка только в милиции узнала имя отца своего ребенка и всю правду о нем

В 2023 году у обвиняемого возникли финансовые сложности. Под различными предлогами он просил у минчанки закрыть его долги, рассказывал про якобы имевшиеся угрозы его жизни. Кроме того, от имени третьих лиц фигурант писал женщине, требуя уплатить долг. Сообщения сопровождались угрозами применения насилия к минчанке и ребенку.