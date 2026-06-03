Минчанка только в милиции узнала имя отца своего ребенка и всю правду о нем. Подробности БелТА озвучили в прокуратуре Партизанского района.
В 2018 году на одном из сайтов знакомств мужчина представился жительнице Минска вымышленным именем. Они начали жить вместе, у них родился сын. Однако отношения в какой-то момент испортились, и они решили разъехаться.
В 2023 году у обвиняемого возникли финансовые сложности. Под различными предлогами он просил у минчанки закрыть его долги, рассказывал про якобы имевшиеся угрозы его жизни. Кроме того, от имени третьих лиц фигурант писал женщине, требуя уплатить долг. Сообщения сопровождались угрозами применения насилия к минчанке и ребенку.
После продолжающихся угроз минчанка обратилась в милицию для оказания помощи ей и фигуранту, которому якобы угрожают третьи лица. В тот момент выяснилось, что делает это сам обвиняемый под предлогом получения денег от женщины.
До обращения в милицию 39-летняя жительница Минска не знала настоящего имени мужчины. В свидетельстве о рождении отец ребенка был записан с ее слов.
В период с декабря 2023 года по март 2024 года фигурант завладел деньгами потерпевшей на сумму более 8000 рублей. Мужчина страдает лудоманией, все полученные деньги он потратил на игровые автоматы, а также на лекарства.
В суде обвиняемый раскаялся в содеянном, возместив потерпевшей причиненный ущерб. Ему было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин, или 4500 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).