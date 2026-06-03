Выпускник из КБР отстоял в суде результат ЕГЭ, аннулированный за шпаргалку

Выпускник из Кабардино-Балкарии смог в суде отстоять свой результат ЕГЭ по физике, который ему аннулировали из-за якобы использования шпаргалки. Информация об этом следует из материалов инстанции.
Сам экзамен прошел без каких-либо замечаний, ученик из аудитории не выходил. Несмотря на это, позже государственная экзаменационная комиссия региона на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги «неустановленного формата».
Школьник утверждал, что никаких правил не нарушал и пользовался черновиком. Суд первой инстанции посмотрел ролик и не смог определить наличие шпаргалок. Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье «об умышленном искажении результатов экзаменов».
В результате инстанция удовлетворила требования выпускника и признала аннулирование результатов незаконным. Минпросвещения КБР пыталось оспорить решение, но апелляция и кассация оставили его в силе, передает РИА Новости.
До этого председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков рассказал, что школьники при сдаче ЕГЭ должны получить полную информацию об экзамене не позже чем за две недели, а из-за некорректного поведения наблюдателей участник имеет полное право подать апелляцию.