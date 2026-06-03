В челябинском ТРК закрыли нелегальную выставку с 34 кошками

Выяснилось, что бизнесмен приехал к нам из Саратовской области. Проверка условий, в которых держали четвероногих, показала, что до порядка там далеко. Инспекторы зафиксировали, что кошек перевозили с нарушениями, а на месте для них не обустроили нормальную санитарно-карантинную зону.
Вскрылся и хитрый юридический трюк. Коммерсант пытался оформить свои гастроли по документам как «зоотеатр». Вот только никакого манежа, сцены и отрепетированных спектаклей у него не было. Единственное, что собирались делать организаторы, — это просто показывать породистых кошек за деньги, что по закону считается обычной выставкой, а к ней требования другие.
Как объяснила главный государственный инспектор ветеринарного надзора региона Елена Савельева, теперь владельцу пушистого бизнеса придётся полностью исправить все нарушения. Только после этого он сможет подать заявление на лицензию ещё раз.
Закон строго разделяет форматы: в настоящем зоотеатре звери должны регулярно выступать в полноценных цирковых номерах и представлениях. А пока предприниматель не наведёт порядок в вольерах и правилах перевозки, «Мурфест» не имеет права принимать посетителей в Челябинске.