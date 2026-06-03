В челябинском ТРК закрыли нелегальную выставку с 34 кошками

Вскрылся и хитрый юридический трюк. Коммерсант пытался оформить свои гастроли по документам как «зоотеатр». Вот только никакого манежа, сцены и отрепетированных спектаклей у него не было. Единственное, что собирались делать организаторы, — это просто показывать породистых кошек за деньги, что по закону считается обычной выставкой, а к ней требования другие.