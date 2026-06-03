Три подростка пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области три подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем 2 июня в поселке Мишелевка Усольского района. 17-летняя девушка без прав села за руль «Сузуки Вагон». Она не справилась с управлением и съехала с проезжей части на обочину с опрокидыванием.
В машине также находились два одноклассника школьницы. Все трое получили травмы и были доставлены в больницу.
Проводится проверка по факту ДТП. Выяснение обстоятельств инцидента поставлено на контроль прокуратурой.
Ранее в Иркутске две школьницы на электросамокате попали в ДТП. Они не спешились при пересечении проезжей части.