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Три подростка пострадали в ДТП в Иркутской области

17-летняя автоледи не справилась с управлением.

Источник: Соцсети

В Иркутской области три подростка пострадали в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 2 июня в поселке Мишелевка Усольского района. 17-летняя девушка без прав села за руль «Сузуки Вагон». Она не справилась с управлением и съехала с проезжей части на обочину с опрокидыванием.

В машине также находились два одноклассника школьницы. Все трое получили травмы и были доставлены в больницу.

Проводится проверка по факту ДТП. Выяснение обстоятельств инцидента поставлено на контроль прокуратурой.

Ранее в Иркутске две школьницы на электросамокате попали в ДТП. Они не спешились при пересечении проезжей части.