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41-летний мужчина погиб под колесами электропоезда на Кубани

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Динском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае мужчина погиб в результате наезда электропоезда. Трагедия произошла 2 июня в 22:00 на перегоне «Варилка — Васюринская» в Динском районе.

По предварительным данным, 41-летний житель Динского района находился на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машиной. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«В результате происшествия от полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники транспортной полиции, которые начали установление всех обстоятельств случившегося. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.