ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России

По фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт, территориальными управлениями МВД России по Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областям, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МВД по Республике Тыва также возбуждены 15 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщение о теракте.