Силы ПВО за ночь сбили над Россией 354 БПЛА

В Брянской области в результате падения обломков БПЛА во двор дома пострадала шестилетняя девочка. В Воронежской области над четырьмя районами сбили семь дронов, в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража. В Калужской области уничтожены шесть БПЛА: в Бабынинском округе поврежден один дачный дом и два соседних частных, пострадавших нет. В Тульской области сбили 16 дронов. В Ростовской области БПЛА уничтожены в Миллеровском районе, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.