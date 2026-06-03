Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России за прошедшую ночь сбила 354 дрона ВСУ

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Также цели уничтожались над акваторией Азовского моря.

А в ночь на 2 июня силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских БПЛА самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями девяти регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше