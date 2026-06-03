В Беларуси завхоз больницы может сесть на 10 лет за строительство своей дачи. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудниками отдела борьбы с экономическими преступлениями Гомельской области была обнаружена коррупционная схема в одной из больниц области.
Как удалось выяснить, завхоз сформировал из своих подчиненных строительную бригаду для реализации личных планов. В течение нескольких лет сотрудники на дачном участке фигуранта занимались ремонтно-строительными работами.
Чтобы скрыть отсутствие подчиненных на рабочих местах, обвиняемый вносил в табели учета времени ложную информацию, согласно которой, им начислялась зарплата.
«Сумма необоснованно выплаченных средств превысила 45 тысяч рублей», — рассказали в милиции.
Следователи завели уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
Тем временем КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей.
Кроме того, белорус получил уголовное дело после похода в банк.
А еще минчанка позвонила в милицию, вернувшись с отдыха с семьей из-за границы.