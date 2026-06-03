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В Беларуси завхоз больницы может сесть на 10 лет за строительство своей дачи

В Беларуси завхоз больницы может сесть в тюрьму на 10 лет за эксплуатацию сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси завхоз больницы может сесть на 10 лет за строительство своей дачи. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудниками отдела борьбы с экономическими преступлениями Гомельской области была обнаружена коррупционная схема в одной из больниц области.

Как удалось выяснить, завхоз сформировал из своих подчиненных строительную бригаду для реализации личных планов. В течение нескольких лет сотрудники на дачном участке фигуранта занимались ремонтно-строительными работами.

Чтобы скрыть отсутствие подчиненных на рабочих местах, обвиняемый вносил в табели учета времени ложную информацию, согласно которой, им начислялась зарплата.

«Сумма необоснованно выплаченных средств превысила 45 тысяч рублей», — рассказали в милиции.

Следователи завели уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Тем временем КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей.

Кроме того, белорус получил уголовное дело после похода в банк.

А еще минчанка позвонила в милицию, вернувшись с отдыха с семьей из-за границы.