Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал при падении БПЛА во двор дома в Брянской области

Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает», — написал господин Ковальчук.

Всего за ночь российские ПВО сбили 354 БПЛА. Среди них — приграничные Брянская, Белгородская, Воронежская и Курская области. Кроме того, дроны были уничтожены над Калужской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Московским регионом. Беспилотники также сбили над Крымом и Азовским морем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше