В Пулково задерживаются 29 рейсов, еще 9 ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более чем на два часа задерживаются 29 рейсов. Еще девять рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы, сообщили 3 июня в пресс-службе воздушной гавани.