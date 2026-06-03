Жителя Волгограда задержали за содействие украинским мошенникам в хищении

В Волгограде задержали 34-летнего местного жителя, который помогал телефонным мошенникам из Украины украсть 300 миллионов рублей у россиян. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным силовиков, он сотрудничал с украинской стороной с 2023 года. По задаию мошенников, он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал телекоммуникационное оборудование.
Активированные сим-карты использовали мошенники из Украины, в тем числе, для обмана родственников бойцов ВС РФ, пропавших или попавших плен в зоне СВО.
По фактам мошенничества уголовные дела возбудили в Москве, Краснодарском Крае, а также Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях, передает ТАСС.
Столичная школьница стала жертвой телефонных мошенников, которые запугали ее уголовной ответственностью. Девушка забрала из сейфа родителей деньги и драгоценности. Сумма ущерба превысила 4,7 миллиона рублей.
Ранее 26-летний москвич вскрыл сейф отца, забрал оттуда пять золотых слитков стоимостью более 13,3 миллиона рублей и передал их курьеру мошенников. Пособницу аферистов задержали. Она успела отправить слитки кураторам. Возбуждено уголовное дело.