СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР

Речь идёт об ударе беспилотником по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь». Сейчас устанавливаются детали преступления и конкретные лица, причастных к произошедшему.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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