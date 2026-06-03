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Житель Уфы подло поступил со своей сестрой и сожительницей

В Иглинском районе суд вынес приговор уфимцу по делу о хищении денег с банковских счетов на сумму около 2,5 млн рублей.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина, получив доступ к банковским картам своей сестры и сожительницы, оформил кредитные договоры, используя их данные без согласия. Таким образом он получил почти 2,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, оплачивая различные покупки.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании суммы причиненного ущерба.

Ранее житель Башкирии выкинул знакомую из окна седьмого этажа.