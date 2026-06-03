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Украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Петербурга, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба администрации главы города.

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Погибших нет», — говорится в заявлении.

Работает оперштаб под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.

В ночь на среду над Ленинградский областью сбили 59 беспилотников. При падении обломков незначительно пострадали четыре частных дома.

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