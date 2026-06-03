БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В результате атак пострадали несколько человек, сообщили утром 3 июня власти города.
После инцидента в Санкт-Петербурге начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.
3 июня в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов более чем на два часа задерживаются 29 рейсов. Ещё девять воздушных судов, следующих в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы.
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