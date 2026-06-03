Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА на Санкт-Петербург

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали несколько районов Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. Целями стали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Красносельском и Кировском районах. По предварительным данным, есть пострадавшие.
«В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.
Атака ВСУ на регион обошлась без жертв. Ведется ликвидация последствий. Для координации действий создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Александр Беглов.
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