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При атаке БПЛА на Санкт-Петербург пострадали несколько человек

Ночью БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько человек пострадали, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ночью БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько человек пострадали, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, повреждены несколько объектов, сейчас «идет ликвидация последствий». «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — уточнил господин Беглов.

Сегодня в городе открывается Петербургский международный экономический форум. В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили 50 беспилотников. С 3:40 мск местный аэропорт Пулково приостановил работу, несколько десятков рейсов отменены или задерживаются.

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