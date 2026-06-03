При атаке БПЛА на Санкт-Петербург пострадали несколько человек

Ночью БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько человек пострадали, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам губернатора, повреждены несколько объектов, сейчас «идет ликвидация последствий». «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — уточнил господин Беглов.
Сегодня в городе открывается Петербургский международный экономический форум. В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили 50 беспилотников. С 3:40 мск местный аэропорт Пулково приостановил работу, несколько десятков рейсов отменены или задерживаются.