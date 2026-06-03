В Уфе женщина отправится в колонию за жестокое убийство мужа

Вечером 16 августа прошлого года во дворе одного из частных домов по переулку Гилева в Уфе между пьяными супругами во время застолья со знакомыми произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта фигурантка зашла в дом, взяла на кухне нож, после чего вернулась во двор и нанесла мужу удар в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте из-за повреждения легкого и обильной кровопотери. Злоумышленница не приняла мер для оказания медицинской помощи супругу и скрылась с места преступления.