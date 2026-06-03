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В Уфе женщина отправится в колонию за жестокое убийство мужа

В Уфе вынесли приговор местной жительнице за убийство супруга. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Вечером 16 августа прошлого года во дворе одного из частных домов по переулку Гилева в Уфе между пьяными супругами во время застолья со знакомыми произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта фигурантка зашла в дом, взяла на кухне нож, после чего вернулась во двор и нанесла мужу удар в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте из-за повреждения легкого и обильной кровопотери. Злоумышленница не приняла мер для оказания медицинской помощи супругу и скрылась с места преступления.

Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу матери и сына убитого по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда и обязал компенсировать затраты на погребение.