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Ограничения и запреты введены в лесах почти по всей Беларуси

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Пожароопасная обстановка усложняется в белорусских лесах, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Самая напряженная ситуация наблюдается в Брестской области, где в шести районах из-за четвертого класса пожарной опасности действуют строгие ограничения. Среди них Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский и Пинский. В остальных районах области, кроме Каменецкого и Малоритского, введены ограничения на посещение лесных массивов.

В Гродненской области тоже высокий риск пожарной опасности: запрет введен в Гродненском районе, а остальная территория области окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения.

В Витебской области только в двух районах можно свободно посещать леса — это Верхнедвинский и Докшицкий, а в Гомельской в одном — Житковичском.

В остальных регионах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.

Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.