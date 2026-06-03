Ограничения и запреты введены в лесах почти по всей Беларуси

Самая напряженная ситуация наблюдается в Брестской области, где в шести районах из-за четвертого класса пожарной опасности действуют строгие ограничения. Среди них Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский и Пинский. В остальных районах области, кроме Каменецкого и Малоритского, введены ограничения на посещение лесных массивов.
В Гродненской области тоже высокий риск пожарной опасности: запрет введен в Гродненском районе, а остальная территория области окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения.
В Витебской области только в двух районах можно свободно посещать леса — это Верхнедвинский и Докшицкий, а в Гомельской в одном — Житковичском.
В остальных регионах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.
Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.