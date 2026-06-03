Экс‑депутата с отцом в Приморье осудили за контрабанду леса в Китай

По данным следствия, семья занималась незаконной деятельностью в период с 2015 по 2019 годы. Так, Юрия Назарца заочно приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей, а его сына — к 11 годам и штрафу в размере 950 тысяч рублей.