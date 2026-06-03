Экс‑депутата с отцом в Приморье осудили за контрабанду леса в Китай

Суд в Приморье вынес заочные приговоры экс-депутату Дмитрию Назарцу и его отцу Юрию по делу о контрабанде леса в Китай на 1,7 миллиарда рублей. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Amur Mash.
По данным следствия, семья занималась незаконной деятельностью в период с 2015 по 2019 годы. Так, Юрия Назарца заочно приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей, а его сына — к 11 годам и штрафу в размере 950 тысяч рублей.
Кроме того, инстация постановила изъять принадлежащее им имущество в размере 311 миллионов рублей. Оба фигуранта сбежали из России и находятся в розыске, уточнили в публикации.
До этого столичная прокуратура также добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков стоимостью свыше 50 миллионов рублей, которые ранее изъяли у четырех подозреваемых в контрабанде.