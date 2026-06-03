В Волгограде задержали мужчину за помощь мошенникам в хищении у семей бойцов СВО

По данным следствия, с 2023 года задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). За денежное вознаграждение он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал телекоммуникационное оборудование. Эти сим-карты в дальнейшем использовались украинскими спецслужбами для мошеннических действий.