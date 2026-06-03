СКР возбудил дело о теракте после удара БПЛА по автобусу в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки БПЛА на пассажирский автобус в ДНР. Погибли семь человек, 11 получили ранения.
Автобус следовал из Москвы в Симферополь. В СКР добавили, что «информация о пострадавших уточняется». Также следователи устанавливают «конкретных лиц», причастных к теракту.
Дрон атаковал автобус сегодня утром. ЧП случилось в городе Енакиево. Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что всем окажут необходимую помощь.
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