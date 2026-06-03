В Сысертском районе 14-летняя пассажирка питбайка сломала шею в ДТП

Установлено, что питбайк принадлежал подростку — родители купили его в мае 2026 года. В момент аварии водитель был в шлеме, а вот его пассажирка — нет. На отца подростка составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».