Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 50 беспилотников. Губернатор Петербурга Беглов говорил, что принятые перед проведением Петербургского международного экономического форума меры безопасности — исчерпывающие. ПМЭФ открывается сегодня и продлится до 6 июня.