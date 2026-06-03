ФСБ задержала жителя Волгограда за помощь в хищении денег у семей участников СВО

ФСБ утверждает, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для «мошеннических действий». Записи разговоров со своими жертвами мошенники якобы размещали в открытом Telegram-канале. По фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах возбуждены 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Кроме того, возбуждены дела из-за неправомерного доступа к охраняемой информации с «Госуслуг» (ч. 1 ст. 272), а также мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Общий ущерб, нанесенный гражданам, следствие оценило в 300 млн руб.