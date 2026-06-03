Умер заявивший о пытках фигурант «Хоргосского дела»

«Но система нашла удобный выход. Диагноз “шизофрения” помог ему выйти на свободу, и этот же диагноз позволил следствию списать все его показания в утиль. Никаких обвинений руководству выдвинуто не было. За решетку отправились “шестерки”. Незадолго до смерти он звонил мне. Сказал, что смертельно устал. Что хочет уехать, потому что его отказываются слышать. Он прямо говорил, что скоро может умереть. Теперь его нет. Без отца остались замечательные дети. Человек с блестящим умом, затянутый в жернова коррупционной системы, попытался ее разоблачить, но остался один на один со своей правдой. Теперь нам говорят, что это был сердечный приступ… Крайне удобная официальная формулировка для тех, кому его смерть принесла долгожданную тишину. Покойся с миром, Серега. И прощай… Ты наконец обрел покой», — написал Шарипбаев.