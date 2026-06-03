Умер заявивший о пытках фигурант «Хоргосского дела»

«Сергей Ильин. Тот самый, проходивший фигурантом по Хоргосскому делу. Умер. Они сказали, что это был сердечный приступ… Я знал Сергея со школьной скамьи. Знал как человека, который всегда и всем хотел помогать. Весельчак. Острый ум… У него был редкий дар видеть насквозь устройство финансового мира и феноменальная память. Жаль, что свой талант он направил на помощь в отмывании грязных денег. Тех самых, добытых преступным путем. Затем была тюрьма. Страшные пытки. Срок и лагерь. А после случился выход на откровение. Он рассказал нам всё: как пытали, как работали схемы, кто стоял у руля грязных схем», — сообщил Шарипбаев на своей странице в социальной сети в среду.
Он отметил, что Ильин был готов довести дело до конца и помочь следствию.
«Но система нашла удобный выход. Диагноз “шизофрения” помог ему выйти на свободу, и этот же диагноз позволил следствию списать все его показания в утиль. Никаких обвинений руководству выдвинуто не было. За решетку отправились “шестерки”. Незадолго до смерти он звонил мне. Сказал, что смертельно устал. Что хочет уехать, потому что его отказываются слышать. Он прямо говорил, что скоро может умереть. Теперь его нет. Без отца остались замечательные дети. Человек с блестящим умом, затянутый в жернова коррупционной системы, попытался ее разоблачить, но остался один на один со своей правдой. Теперь нам говорят, что это был сердечный приступ… Крайне удобная официальная формулировка для тех, кому его смерть принесла долгожданную тишину. Покойся с миром, Серега. И прощай… Ты наконец обрел покой», — написал Шарипбаев.
Отметим, что период, к которому относится эпизод с обвинением следствия в пытках Ильина, относится ко времени, когда антикоррупционную сферу курировал бывший председатель агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финпол), экс-сенатор и экс-генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров, а непосредственно следствием руководила его протеже — Олеся Кексель.
Напомним, 11 июля КазТАГ публиковал досье на самые громкие дела «кожамжаровцев», за которые их можно было бы привлечь к уголовной ответственности.
Прямо сейчас под следствием находятся экс-глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев — он помещен под стражу, а также под следствием экс-руководитель службы специальных прокуроров генпрокуратуры Олеся Кексель, которая находится под домашним арестом. Оба они считаются ближайшими приближенными Кожамжарова. Еще один знаковый «кожамжаровец» — бывший агент финансовой полиции Талгат Махатов (по оперативным псевдонимам «Саныч» и «Бетон»), осужденный ранее в качестве заказчика убийства таможенника Медета Жамашева — ключевого свидетеля по «Хоргосскому» делу, недавно получил еще один длительный срок и проведет за решеткой в общей сложности 24 года. Отметим, что, по информации бывшего начальника 4-го департамента КНБ Ирлана Абдрахманова, Жамашева убили в целях сокрытия преступлений руководства финпола.
10 июля 2025 года редакцией в генпрокуратуру и комитет национальной безопасности был направлен открытый запрос по поводу их молчания касательно Кожамжарова. Из ответа генпрокуратуры 27 июля стало известно, что сбор доказательств против кожамжаровцев продолжается.
1 сентября КазТАГ сообщал, что бывший главный транспортный прокурор Максат Дуйсенов, который является экс-подчиненным Кожамжарова, объявлен в розыск, а 23 сентября стало известно, что Дуйсенов задержан в Германии.
6 сентября КазТАГ сообщал, что уже против самого Кожамжарова возбуждено уголовное дело. Сам Кожамжаров при этом пока остается на свободе.
21 октября сообщалось, что в Алматы оглашен приговор бывшим сотрудникам финансовой полиции Кенжебаю Жумабекову и Даурену Есимбекову — они тоже бывшие подчиненные Кожамжарова.
2 декабря выяснилось, что подследственный Кожамжаров обнаружился в Москве, причем, как оказалось, там он ведет роскошный образ жизни, однако вынужден то и дело оглядываться.
29 декабря 2025 года сообщалось, что бывший следователь агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП) Жандос Арып, работавший некогда в команде Кожамжарова, осужден по делу о фальсификации материалов по «Хоргосскому делу».
11 февраля 2026 года на фоне сообщений о том, что Германия якобы отказала Казахстану в экстрадиции Дуйсенова, и он якобы находится на свободе, генеральная прокуратура заявила о том, что официального отказа Германии в экстрадиции бывшего главного транспортного прокурора Казахстана не было.
В этот же день выяснилось, что не определен пока в рамках расследуемого уголовного дела и статус самого Кожамжарова.
21 мая КазТАГ сообщал, что генпрокуратура Казахстана подтвердила отказ Германии в выдаче Дуйсенова.