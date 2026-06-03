«МК»: Двое рабочих погибли, упав с 20-го этажа на стройке на Веерной улице в Москве

Двое рабочих погибли, упав с 20-го этажа на стройке на Веерной улице в Москве. Об этом в среду, 3 июня, пишет «МК».
По данным издания, погибшими оказались иностранные граждане в возрасте 36 и 37 лет.
Днем ранее стало известно, что иностранец разбился насмерть, упав с высоты на стройке на 2-й Магистральной улице в центре столицы.
В апреле двое рабочих упали с высоты на стройке на Автозаводской улице в Москве. Один мужчина погиб на месте. Второй выжил, его доставили в больницу. По факту произошедшего начали проверку.
В том же месяце подобная трагедия произошла на стройке на шоссе Энтузиастов в Москве. Там с высоты сорвались двое рабочих. Мужчины погибли на месте. Прокуратура подключилась к ходу проверки.