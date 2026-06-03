Павлодарка в слезах подбежала к полицейскому и попросила о помощи

Во время дежурства к участковому инспектору Северного отдела полиции Мадияру Жүзжасару подбежала испуганная женщина с маленьким ребенком на руках. Павлодарка плакала и просила о помощи: ее малыша сильно укусила собака, ему срочно требовались врачи.