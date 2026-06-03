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Павлодарка в слезах подбежала к полицейскому и попросила о помощи

Жительница Павлодара поблагодарила участкового инспектора, который вовремя пришел на помощь в экстренной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Во время дежурства к участковому инспектору Северного отдела полиции Мадияру Жүзжасару подбежала испуганная женщина с маленьким ребенком на руках. Павлодарка плакала и просила о помощи: ее малыша сильно укусила собака, ему срочно требовались врачи.

Понимая, что ожидание бригады скорой помощи займет драгоценное время, капитан полиции среагировал мгновенно. Он посадил маму с плачущим ребенком в служебный автомобиль и, включив спецсигналы, оперативно доставил их в приемный покой больницы.

Благодаря решительности и быстрым действиям офицера врачи вовремя оказали малышу всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мама ребенка поблагодарила Мадияра Жүзжасара за неравнодушие, отзывчивость и доброе сердце.