«Дважды уронила»: убийца младенцев находила жертв по объявлениям

Сперва Шеппард заявила, что понятия не имеет, как пострадала девочка. Затем несколько раз меняла показания и в итоге призналась, что дважды роняла Корру. По ее словам, она споткнулась об игрушку. Однако врачи заключили, что травмы мозга оказались слишком обширными, чтобы их можно было объяснить простым падением. У младенца диагностировали внутреннее кровотечение и два перелома черепа; для снятия внутричерепного давления хирургам пришлось удалить фрагмент черепной коробки.