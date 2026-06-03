«Дважды уронила»: убийца младенцев находила жертв по объявлениям

Няня из Оклахомы (США), найденная родителями через социальные сети, осуждена за убийство младенца — выяснилось, что за ней уже числилось жутко похожее преступление.
Холли Шеппард, няню из Оклахомы, в среду во второй раз приговорили к пожизненному заключению. На этот раз — за убийство 22-дневной Уиллоу Роуз Шелтон, совершенное восемь лет назад. Ранее она уже отбывала пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения по делу 2023 года. И лишь сопоставив обстоятельства двух преступлений, следователи сумели раскрутить и первое дело.
Шеппард размещала объявления о своих услугах в соцсетях. Именно там родители Уиллоу нашли ее и наняли присматривать за малышкой. Спустя четыре дня пребывания у няни девочку экстренно доставили в больницу Святого Антония с «не случайной травмой головы, нанесенной в результате жестокого обращения». Вскоре ребенок скончался.
Полиция Оклахома-Сити задержала Шеппард и допросила множество свидетелей, но установить, кто именно находился с младенцем в момент получения травмы, не удалось. Женщину отпустили, и дело осталось нераскрытым.
Спустя пять лет после гибели Уиллоу история повторилась. 14 июля 2023 года двухмесячная Корра Бурдик поступила в детскую больницу Оклахомы с черепно-мозговой травмой. За малышкой присматривала все та же Холли Шеппард, на этот раз — в городе Понка-Сити, чуть более чем в часе езды от Оклахома-Сити. Ребенок выжил и проходил лечение в реанимации.
Сперва Шеппард заявила, что понятия не имеет, как пострадала девочка. Затем несколько раз меняла показания и в итоге призналась, что дважды роняла Корру. По ее словам, она споткнулась об игрушку. Однако врачи заключили, что травмы мозга оказались слишком обширными, чтобы их можно было объяснить простым падением. У младенца диагностировали внутреннее кровотечение и два перелома черепа; для снятия внутричерепного давления хирургам пришлось удалить фрагмент черепной коробки.
Шеппард арестовали по обвинениям в оставлении ребенка в опасности, жестоком обращении с детьми и воспрепятствовании правосудию, назначив залог в полмиллиона долларов. В ноябре 2024 года она заключила так называемую «слепую сделку» — заявление об отказе оспаривать обвинение, — и была приговорена к пожизненному заключению с правом на освобождение не ранее чем через 25 лет.
Заместитель начальника полиции Понка-Сити Джош Хендерсон назвал действия Шеппард «непростительными и представляющими собой глубочайшее предательство доверия, оказанного человеку, ответственному за заботу о ребенке». «Ни один ребенок не должен страдать от рук тех, кому поручена его безопасность», — заявил он.