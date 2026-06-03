Убийство мигрантом студента при попустительстве полиции возмутило страну

Как рассказывает The New York Times, 18-летний Генри Новак был зарезан 23-летним Викрамом Дигвой в декабре 2025 года после того, как двое молодых людей ненадолго встретились в Саутгемптоне, городе на юге Англии. Дигва, который является сикхом и нанес Новаку удар религиозным ножом, который был у него с собой, был признан виновным в убийстве и приговорен в понедельник к пожизненному заключению с минимальным сроком в 21 год.