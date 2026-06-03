Убийство мигрантом студента при попустительстве полиции возмутило страну

Дело об убийстве, в ходе которого полиция надела наручники на жертву, вызвало возмущение в Британии. Власти этой островной страны расследуют действия полицейских, которые надели наручники на студента Генри Новака, когда он умирал. Криминальное дело становится все более политизированным.
Министр внутренних дел Великобритании заявила парламенту во вторник, что она полностью поддерживает полицейскую службу страны в расследовании того, почему несколько сотрудников полиции надели наручники на студента колледжа, когда он лежал при смерти, в деле об убийстве, которое потрясло страну.
Как рассказывает The New York Times, 18-летний Генри Новак был зарезан 23-летним Викрамом Дигвой в декабре 2025 года после того, как двое молодых людей ненадолго встретились в Саутгемптоне, городе на юге Англии. Дигва, который является сикхом и нанес Новаку удар религиозным ножом, который был у него с собой, был признан виновным в убийстве и приговорен в понедельник к пожизненному заключению с минимальным сроком в 21 год.
Дигва неоднократно лгал полиции на месте убийства, ложно утверждая, что он якобы стал жертвой расистского нападения, пишет The New York Times. По словам судьи, вынесшего приговор Дигве, полицейские арестовали Новака и держали его в наручниках около минуты, прежде чем поняли, что он серьезно ранен, и начали оказывать ему первую помощь.
На кадрах, опубликованных полицейской камерой наблюдения в понедельник после вынесения приговора, видно, как Новак лежит на земле, повторяя «Я не могу дышать» и неоднократно повторяя полицейским, что его ударили ножом. Слышно, как один из полицейских говорит: «Я не думаю, что у тебя есть нож, приятель».
Независимое управление по вопросам поведения полиции, которое рассматривает сообщения о нарушениях со стороны полиции, подтвердило, что оно расследует действия сотрудников полиции.
Дело все больше политизируется в Интернете, а правый политик-популист Найджел Фарадж утверждает, что первоначальная реакция полиции была свидетельством «анти-белого предубеждения». Во вторник он призвал своих подписчиков в социальных сетях «отреагировать с чистой холодной яростью». За последние недели Илон Маск неоднократно публиковал сообщения об этом деле, пишет The New York Times.
Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд, чей офис курирует правоохранительные органы, заявила парламенту, что убийство было «подлым и насильственным преступлением», и заявила, что семья Новака заслуживает ответов «о том, что произошло в ту ужасную ночь, и о действиях сотрудников полиции, прибывших на место происшествия». Она описала запись с камеры наблюдения за телом как «тревожную и трагическую».
Но британская министр Махмуд также предупредила, что «дезинформация и подстрекательские комментарии усугубляют ужасную ситуацию». По ее словам, после того, как один полицейский, не имеющий отношения к этому делу, был неправильно идентифицирован в Интернете, он получил угрозы убийством и был вынужден переехать в другое место для обеспечения его безопасности.
«Мы не можем допустить, чтобы это убийство настроило общины друг против друга», — сказала британская министр Махмуд, добавив: «Мы должны осудить тех, кто ищет личной политической выгоды в трагедии».
При вынесении приговора Дигве судья Уильям Моусли сказал, что Новак был «очень любимым, добрым, трудолюбивым и амбициозным молодым человеком». Он описал, как студент колледжа случайно встретил Дигву, когда тот возвращался домой с ночной прогулки 3 декабря. Судья сказал, что мистер Новак «возможно, дерзко сделал замечание», спросив, был ли Дигва «плохим человеком» — вероятно, в ответ на то, что увидел нож Дигвы.
Дигва подошел к Новаку, сказал «Я плохой человек» и выхватил у него телефон. Судья сказал, что то, что произошло дальше, неясно, но предположил, что, возможно, произошла «физическая борьба», когда Новак пытался забрать свой телефон. Судья сказал, что тюрбан Дигвы, возможно, «кто-то сбил, сдернул или, возможно, ударил кулаком» с его головы. Затем Дигва вытащил нож и ударил Новака.
Судья сказал, что, хотя для сикхов является строгим религиозным требованием постоянно носить с собой нож, называемый кирпан, Дигва предпочел носить второй, более крупный кинжал, который был полностью виден, в отличие от маленьких ножей, которые обычно носят на шее.
Найджел Фарадж, лидер правой партии «Реформировать Великобританию», заявил во вторник в видеообращении, что действия полиции показали, что в Британии существует «двухуровневая культура», в которой «права и привилегии белых людей имеют меньшее значение, чем права и привилегии этнических меньшинств».
Фарадж сравнил кадры с Новаком с видеозаписью убийства афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть в США в 2020 году вызвала возмущение во всем мире и дала толчок движению Black Lives Matter.
«Что он говорит? “Я не могу дышать”. Знакомые слова? Помните профессионального преступника Джорджа Флойда, который умер при ужасающих обстоятельствах на Среднем Западе Америки», — напоминает Фарадж. Он посетовал, что меньше британских политиков осудили обращение полиции с Новаком, чем высказались по поводу Джорджа Флойда.
Британка Кеми Баденох, темнокожая лидер Консервативной партии, раскритиковала комментарии Фараджа, заявив, что он усиливает раскол. «Он рассматривает это как возможность проявить себя», — добавила она, выступая в программе «Доброе утро, Британия» во вторник утром.
Британка Баденох также отметила, что в Великобритании существуют законы о том, что можно говорить о возбужденных уголовных делах до вынесения приговора, чтобы избежать предвзятого отношения к присяжным, и именно поэтому политики не высказывались ранее.
После вынесения приговора Дигве в понедельник отец убитого Марк Новак заявил в своем заявлении за пределами суда, что его сын «умер не с достоинством», и раскритиковал полицию за то, как они с ним обращались. Но он добавил, что семья «не хочет, чтобы его смерть была использована для дальнейшего раскола, ненависти или напряженности».
Деррик Кэмпбелл, директор Независимого управления по надзору за поведением полиции, заявил, что расследование взаимодействия сотрудников полиции с Новаком, включая использование наручников и оказание первой помощи, «продолжается». Агентство начало расследование в день смерти Новака, когда полиция передала его на экспертизу. Полицейская служба Хэмпшира сообщила, что один из сотрудников, причастных к инциденту, подал в отставку.