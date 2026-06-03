Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти отменили беспилотную опасность после уничтожения 59 БПЛА

За время ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область над регионом сбили 59 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

За время ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область над регионом сбили 59 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По состоянию на 8:20 мск для Ленобласти был дан отбой беспилотной опасности.

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание самолетов. Там за ночь были задержаны несколько десятков рейсов. Также снова работает аэропорт Пскова. В Росавиации сообщили, что ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда сняты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше