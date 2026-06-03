В Ленобласти отменили беспилотную опасность после уничтожения 59 БПЛА

За время ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область над регионом сбили 59 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По состоянию на 8:20 мск для Ленобласти был дан отбой беспилотной опасности.
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание самолетов. Там за ночь были задержаны несколько десятков рейсов. Также снова работает аэропорт Пскова. В Росавиации сообщили, что ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда сняты.
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